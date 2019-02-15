2019-02-15T04:24:08+03:00
Происшествия

В Кемерове из-за ДТП встали трамваи

На трамвайных остановках собираются толпы
Екатерина РОМАНОВАКирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 15 февраля кемеровчане рискуют опоздать на работу, учебу и по другим делам. А все из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трамвайных путях.

На трамвайных остановках уже собрались толпы пассажиров, и все они не могут уехать по своим делам из-за того, что встали трамваи. Причина же коллапса – дорожно-транспортное происшествие, которое случилось на пересечении Автозаводской и Космической улиц.

- стоят прямо на трамвайных путях, кроссовер и легковушка, - сообщает детали ДТП очевидец. – Вроде, не сильно разбились. Но на остановках уже толпы собираются.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Кемеровчанам же пока стоит выбирать альтернативные варианты общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экспедитор из Кемерова ради пенной вечеринки похитил выручку
Преподавателя кузбасского университета поймали на взятке
Террористы захватили автобус: Кузбасские силовики провели учения
Смертельное ДТП в Кузбассе: стали известны подробности
В Промышленновском районе назначен новый прокурор
Две иномарки превратились в груду металла после ДТП на кузбасской трассе
В Кузбассе частично закрыли опасную шахту
В приступе ревности кузбассовец убил свою сожительницу
В Кемерове спасли новорожденных двойняшек
Был в ресторане: В Новокузнецке нашли пропавшего школьника
В Кузбассе перевернулся «БелАЗ»: Виновника будут судить
Центр Новокузнецка затопило из-за коммунальной аварии
Преступника по фамилии Класс разыскивают в Анжеро-Судженске
Труп пенсионерки нашли в сгоревшем доме в Анжеро-Судженске
На мосту в Новокузнецке столкнулись три иномарки
На переселение кузбассовцев с подработанных территорий направлено более миллиарда рублей