В Кемерове из-за ДТП встали трамваи

СЕГОДНЯ 04:24 2019-02-15T04:24:08+03:00

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Утром 15 февраля кемеровчане рискуют опоздать на работу, учебу и по другим делам. А все из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трамвайных путях.

На трамвайных остановках уже собрались толпы пассажиров, и все они не могут уехать по своим делам из-за того, что встали трамваи. Причина же коллапса – дорожно-транспортное происшествие, которое случилось на пересечении Автозаводской и Космической улиц.

- стоят прямо на трамвайных путях, кроссовер и легковушка, - сообщает детали ДТП очевидец. – Вроде, не сильно разбились. Но на остановках уже толпы собираются.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Кемеровчанам же пока стоит выбирать альтернативные варианты общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU