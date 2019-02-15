Экспедитор из Кемерова ради пенной вечеринки похитил выручку

СЕГОДНЯ 05:15 2019-02-15T05:15:54+03:00

Как оказалось, у мужчины уже были проблемы с законом

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Житель города Кемерова ранее имел проблемы с законом, однако несколько месяцев назад его взяли на должность экспедитора в одну из компаний. Он не удержался от соблазна завладеть деньгами, и скоро еще раз предстанет перед судом.

Владелица одного из мебельных цехов Кемерова обратилась в полицию и заявила, что недобросовестный работник похитил выручку. Злоумышленника очень быстро нашли: он находился в городе Березовском. Увидев сотрудников полиции,36-летний мужчина во всем сознался. Он рассказал, что несколько месяцев назад устроился работать экспедитором и должен был доставлять мебель по магазинам городов Кемеровской области, а также собирать выручку. В тот день выручка составила 100 тысяч рублей, и мужчина решил скрыться с деньгами. Он решил расслабиться и устроил в сауне пенную вечеринку.

В отношении любителя веселья возбуждено уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU