14 пожарных тушили офисное здание в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:02 2019-02-15T06:02:57+03:00

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Накануне в Новокузнецке в одном из офисных зданий случился пожар. По данным МЧС, пожар мог начаться из-за печи.

Сигнал о том, что в одном из офисных здания на Кузнецком шоссе начался пожар, поступил на пульт диспетчера 14 февраля в 15:31. На место незамедлительно отправились 14 пожарных и четыре единицы техники. Уже в 16:00 огонь был потушен.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши трехэтажного здания шел дым, - рассказали о пожаре в ГК МЧС России по Кемеровской области. - В результате обгорела деревянная обрешётка крыши на площади шесть квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU