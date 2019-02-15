14 пожарных тушили офисное здание в Новокузнецке
Накануне в Новокузнецке в одном из офисных зданий случился пожар. По данным МЧС, пожар мог начаться из-за печи.
Сигнал о том, что в одном из офисных здания на Кузнецком шоссе начался пожар, поступил на пульт диспетчера 14 февраля в 15:31. На место незамедлительно отправились 14 пожарных и четыре единицы техники. Уже в 16:00 огонь был потушен.
- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши трехэтажного здания шел дым, - рассказали о пожаре в ГК МЧС России по Кемеровской области. - В результате обгорела деревянная обрешётка крыши на площади шесть квадратных метров.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
ИСТОЧНИК KP.RU