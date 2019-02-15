Детям запретили пользоваться компьютерами в Мариинске

СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-15T06:32:36+03:00

Три месяца воспитанники УДО не смогут работать на компьютерах

Изменить размер текста: A A

Несоответствие гигиеническим нормам стало причиной того, что ребятишкам из учреждения дополнительного образования в Мариинске запретили пользоваться компьютерами.

После проверки, которую провели специалисты Роспотребнадзора в «Центре дополнительного образования детей» оказалось, что на девяти рабочих местах напряженность электрического поля ПЭВМ не соответствует гигиеническим нормативам. Такое несоответствие может навредить здоровью учащихся и администратора, поэтому на всех девяти рабочих местах эксплуатацию компьютеров запретили на 90 суток. Такое решение вынес Мариинский городской суд Кемеровской области после того, как специалисты Роспотребнадзора представили туда результаты проверки.

Через 90 суток компьютерный класс вновь начнет работать. Если, конечно, нарушения будут устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU