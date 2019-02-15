Россельхозбанк поможет Башкортостану укрепить позиции в АПК

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-15T08:37:35+03:00

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14 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» состоялась рабочая встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Бориса Листова и временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Стороны обсудили вопросы стратегического развития региона, в том числе агропромышленного комплекса республики, а также рассмотрели дальнейшее взаимодействие по ряду инвестиционных проектов, таких как строительство животноводческих комплексов и молочно-товарных ферм. По итогам встречи между АО «Россельхозбанк» и Правительством Республики Башкортостан подписано соглашение, направленное на укрепление двусторонних связей и развитие долгосрочного партнерства.

В Республике Башкортостан филиал АО «Россельхозбанк» работает с 2004 года. За время деятельности Россельхозбанк направил в экономику республики более 171 миллиарда рублей, из них свыше 77 процентов (порядка 132 миллиардов рублей) предоставлены заемщикам АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU