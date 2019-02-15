Россельхозбанк и Российский экспортный центр помогут аграрному экспорту

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-15T09:08:14+03:00

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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев заключили соглашение о взаимодействии в рамках акселерационных программ для производителей российского агропромышленного комплекса. Церемония подписания состоялась на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи.

Соглашение закрепляет намерения сторон разрабатывать и реализовывать совместные проекты для российских экспортеров АПК во исполнение задач, поставленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Программа акселерации включает в себя подготовку экспортно ориентированных предприятий к выходу на внешние рынки на основании индивидуального плана роста с помощью комплекса мер, в том числе консалтинга, обучения, помощи в поиске рынка и покупателей, сопровождения до заключения экспортного контракта. Уникальность экспортного акселератора аграрных проектов состоит в сочетании экспертизы специалистов РСХБ и РЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU