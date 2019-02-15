Россельхозбанк: обезличенный металлический счет - это выгодно!

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-15T09:51:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Многие клиенты Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» уже приняли решение диверсифицировать свои вложения и перевели денежные средства в драгоценные металлы. Всего по итогам 2018 года открыто 166 счетов на общую сумму порядка 8 миллионов рублей. Наибольшей популярностью пользуются вклады в золоте и серебре.

Драгоценные металлы - стабильная и надежная инвестиция. В отличие от хранения средств в виде конкретных слитков драгоценных металлов, при открытии обезличенного металлического счета клиент вносит деньги, которые конвертируются в граммы по курсу Россельхозбанка без указания индивидуальных признаков - количества слитков, пробы, производителя, серийного номера. Стоимость обезличенного драгоценного металла не включает в себя издержки, связанные с изготовлением слитков, их хранением и транспортировкой, а при обналичивании металлического счета нет необходимости проверять подлинность, целостность и массу металла.

ИСТОЧНИК KP.RU