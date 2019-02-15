В Кузбассе ввели новую остановку для междугородних маршрутов
В Кемеровской области ввели новую остановку для трех междугородних маршрутов. С просьбой об остановке обратились местные жители.
Остановочный пункт «пов. Шишино» в расписание междугородних маршрутов будет включен с 25 февраля.
- С целью удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках в маршрутные расписания междугородных маршрутов № 538 «Юрга – Кемерово», № 599 «Юрга – Кемерово – Томск», № 612 «Кемерово – Арлюк» вводится остановочный пункт «поворот Шишино (Станционный)», - сообщили в департаменте транспорта и связи Кемеровской области.
Уточняется, что данные изменения касаются маршрутов в прямом и обратном направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU