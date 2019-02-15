2019-02-15T07:46:14+03:00
Общество

В Кузбассе ввели новую остановку для междугородних маршрутов

С просьбой об остановке обратились пассажиры
Екатерина БОРМОТОВА
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Новую остановку введут в расписание с 25 февраля Фото: fotobus.msk.ruНовую остановку введут в расписание с 25 февраля Фото: fotobus.msk.ru
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В Кемеровской области ввели новую остановку для трех междугородних маршрутов. С просьбой об остановке обратились местные жители.

Остановочный пункт «пов. Шишино» в расписание междугородних маршрутов будет включен с 25 февраля.

- С целью удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках в маршрутные расписания междугородных маршрутов № 538 «ЮргаКемерово», № 599 «Юрга – Кемерово – Томск», № 612 «Кемерово – Арлюк» вводится остановочный пункт «поворот Шишино (Станционный)», - сообщили в департаменте транспорта и связи Кемеровской области.

Уточняется, что данные изменения касаются маршрутов в прямом и обратном направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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