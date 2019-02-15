2019-02-15T08:53:34+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»

Процентная ставка по вкладу составляет до 8 процентов годовых
Яков КРЫМСКИЙ
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Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка. Фото: Банк УРАЛСИБВклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка. Фото: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ с 12 февраля 2019 года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли». Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400, или 700 дней. Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8 процентов годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01 процента годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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