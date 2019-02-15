В кемеровский ожоговый центр купят две кровати за 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-15T08:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В ожоговое отделение Кемеровской клинической больницы №2 купят новые кровати. На приобретение специального инвентаря область направит 5 миллионов рублей.

Сертификат на приобретение двух лечебноожоговых, противопролежневых кроватей руководству больницы вручил губернатор Сергей Цивилев.

- Это только первые шаги на пути улучшения качества медицинского обслуживания в регионе. Впереди - глобальная модернизация кузбасского здравоохранения, большой частью которой будет приобретение необходимого оборудования в больницы, - отметил губернатор.

Примечательно, что кровати производят в России – в городе Екатеринбурге. Принцип их действия основан на эффекте псевдожидкости. Кровати необходимы для лечения больных с обширными и глубокими ожогами. Мало того, для лечения и предотвращения пролежней подобные кровати могут использоваться в отделениях травматологии, нейрохирургии, неврапатологии, реанимации и интенсивной терапии, онкологии.

Специнвентарь будет приобретен за счет областного бюджета. На эти цели Кузбасс направил порядка 5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU