В Кузбассе танк сбил опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-15T09:06:53+03:00

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В Юргинском районе танк сбил опору ЛЭП, из-за чего без света остался целый поселок.

Сигнал об отключении света в поселке Речном поступил энергетикам около 16.00 14 февраля. К месту предполагаемого повреждения выдвинулась бригада. Оказалось, что водитель самоходной артиллерийской установки сбил опору ЛЭП, в результате чего произошел обрыв проводов. К счастью, обошлось без электротравм.

– В аварийно-восстановительных работах было задействовано 15 человек и пять единиц техники. Для запитывания котельной поселка Речной энергетики подключили резервный источник электроснабжения. Чуть более трех часов понадобилось специалистам, чтобы ввести линию в работу, – отметили в компании МРСК Сибири Кузбассэнерго – РЭС.

По данным предприятия, электроснабжение всех социально значимых объектов и сельских жителей было восстановлено к 19.18. В обстоятельства произошедшего ДТП разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU