2019-02-15T09:39:07+03:00
Общество

В Кемерове на день изменят схему движения у Соснового бора

Мера связана с проведением «Лыжни России»
Екатерина БОРМОТОВА
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Односторонее движение будет действовать с 09.00 до 16.00Односторонее движение будет действовать с 09.00 до 16.00Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемерове 16 февраля изменят схему движения у Соснового бора. Это связано с проведением массовой гонки «Лыжня России».

Как пояснили в администрации Кемерова, 16 февраля с 09.00 до 16.00 от улицы Терешковой в направлении парковки у парка культуры и отдыха «Сосновый бор» будет организовано одностороннее движение.

- Выезд со стоянки будет осуществляться по улице Волкова и 2-ому переулку Волкова в направлении проспекта Шахтеров. Для предотвращения возникновения заторовых ситуаций по указанному маршруту будет запрещена остановка и стоянка автомобильного транспорта, - уточнили в городской мэрии.

Напомним, XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 16 февраля в Сосновом бору на лыжной трассе школы олимпийского резерва № 3. регистрация на участие будет проходить с 08.30 до 11.00, старты начнутся в 12.00. ожидается, что в гонке примут участие более тысячи спортсменов и любителей зимних видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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