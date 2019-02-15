В Кемерове на день изменят схему движения у Соснового бора
В Кемерове 16 февраля изменят схему движения у Соснового бора. Это связано с проведением массовой гонки «Лыжня России».
Как пояснили в администрации Кемерова, 16 февраля с 09.00 до 16.00 от улицы Терешковой в направлении парковки у парка культуры и отдыха «Сосновый бор» будет организовано одностороннее движение.
- Выезд со стоянки будет осуществляться по улице Волкова и 2-ому переулку Волкова в направлении проспекта Шахтеров. Для предотвращения возникновения заторовых ситуаций по указанному маршруту будет запрещена остановка и стоянка автомобильного транспорта, - уточнили в городской мэрии.
Напомним, XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится 16 февраля в Сосновом бору на лыжной трассе школы олимпийского резерва № 3. регистрация на участие будет проходить с 08.30 до 11.00, старты начнутся в 12.00. ожидается, что в гонке примут участие более тысячи спортсменов и любителей зимних видов спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU