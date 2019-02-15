18-летнего кемеровчанина 27 раз наказали за нарушение правил

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-15T10:08:48+03:00

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В Кемерове 18-летний водитель 27 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Но это не остановило молодого лихача – он сел за руль, будучи лишенным водительского удостоверения, и вновь нарушил.

В Кемерове молодой водитель BMW устроил дрифт на перекрестке на красный свет. Его поймали, благодаря записи с регистратора другого участника движения. Нарушителя остановили на загородной трассе. Им оказался 18-летний кемеровчанин, который с момента получения водительского удостоверения 27 раз привлекался к административной ответственности за разные нарушения ПДД.

- Кроме того, его опасные маневры на дороге привели к тому, что летом прошлого года он совершил ДТП, в котором пострадал человек, и за это еще в начале 2019 года был лишен права управления транспортными средствами, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Управление автомобилем, будучи лишенным прав, стоило молодому человеку свободы – его арестовали на 13 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU