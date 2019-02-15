В Кузбассе наказали банк за обращение к коллекторам

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-15T10:41:25+03:00

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Впервые в Кемеровской области от работы коллекторов пострадал не должник, а банк. Финансовую организацию привлекли к ответственности за ненадлежащее взаимодействие с должником.

Один из жителей Кузбасса, задолжавший банку некоторую сумму, обратился за помощью в Управление федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. Мужчина был недоволен тем, что сотрудники банка нарушили порядок взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Проще говоря, у гражданина имелась просроченная задолженность перед банком, и мужчина намерен был и дальше общаться на эту тему только с банком. Но сотрудники финансовой организации привлекли к возврату долга коллекторское агентство, несмотря на то, что гражданин был против.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности, банк был признан виновным. Ему предстоит выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU