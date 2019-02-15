СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-15T11:24:15+03:00

Кузбассовцы могут пройти тест на онкологию в мобильном приложении. Фото: кадр видео КОМИАЦ

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В Кузбассе запущено мобильное приложение, которое помогает определить степень риска возникновения онкозаболеваний. Уже более 300 кузбассовцев прошли тесты. Для многих результаты стали поводом обратиться к онкологу.

На базе мобильного приложения «Запись к врачу. Кузбасс» заработал новые проек. Благодаря новому приложению кузбассовцы могут узнать о степени риска развития рака кожи, груди, легких, кишечника и предстательной железы. Как рассказал директор Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра, уже 305 пользователей приложения прошли более 700 тестов. 200 пациентов передали информацию о себе специалистам онкодиспансера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692041" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы могут пройти тест на онкологию в мобильном приложении.Видео: КОМИАЦ

- Приложение направлено на то, чтобы стимулировать человека на профилактическое обращение к врачу, - пояснил Андрей Иванов, директор КОМИАЦ. - Сегодня важно своевременно обращать внимание на возможности наличия факторов риска, и простые вопросы в приложении как раз позволяют их выявить.

Алексей Иванов сделал акцент на том, что это приложение лишь выявляет вероятность возникновения заболевания, но ни в коем случае не ставит диагнозы, а потому результаты теста не могут быть основанием для паники. Зато они могут послужить поводом для очной консультации у специалиста.

Планируется, что это тестирование будет доступно не только к мобильном приложении, но и на web-сайтах департамента охраны здоровья населения, онкологического диспансера и других.

Скачать приложение «Запись к врачу. Кузбасс» пациенты могут в App-Store и Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU