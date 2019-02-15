Россельхозбанк участвует в процессе перехода России на газомоторное топливо

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-15T12:57:10+03:00

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Россельхозбанк принял участие в сессии «Развитие рынка газомоторного топлива: новые возможности для регионов и инвесторов». Панельная сессия состоялась в рамках Российского инвестиционного форума 14 февраля. На встрече обсуждались механизмы снижения негативного влияния транспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения за счет стимулирования перехода на газомоторное топливо, включая создание необходимой инфраструктуры. Модератором встречи стала первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Масштабное использование природного газа на транспорте не только окажет положительное влияние на окружающую среду, но и значительно снизит расходы населения и бизнеса. В ходе панельной сессии Ирина Жачкина также подчеркнула, что переход на недорогое газомоторное топливо позволит сдерживать темпы инфляции, в том числе в сфере услуг ЖКХ и на продовольственном рынке что, безусловно, отразится на повышении качества жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU