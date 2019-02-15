Кузбассовец лишился партии яиц на ночной трассе

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-15T13:19:28+03:00

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Предприниматель из Новосибирска перевозил в своем автомобиле партию куриных яиц. Увы, довести весь груз в сохранности ему не удалось: ночью его ограбили.

Водитель перевозил хрупкий груз на автомобиле. Ночью он решил остановиться возле придорожного кафе, чтобы отдохнуть. В какой-то момент мужчина заметил, что в фургон кто-то проник. Опасаясь за свою жизнь, он не стал выходить на безлюдную дорогу, но запомнил автомобиль, который вскоре отъехал от его фургона. Позже предприниматель обнаружил, что замок рефрижератора действительно сломан, а из машины пропало 450 яиц, которые были упакованы в четыре коробки. Мужчина тут же обратился в полицию и сообщил приметы автомобиля.

Автомобиль с похищенными яйцами обнаружили на одной из улиц на окраине Киселевска – он застрял в сугробе. 28-летнего водителя, который оказался жителем села Бураки Прокопьевского района, задержали и доставили в отдел полиции. Похищенные яйца вернули владельцу, а вот похитителю придется предстать перед судом. Он может лишиться свободы на срок дло двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU