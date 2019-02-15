2019-02-15T13:58:59+03:00
Общество

Мало желающих: из Спиченково до Шерегеша отменен автобус

Добраться до горнолыжного курорта можно другим рейсом или на электропоезде
Екатерина РОМАНОВА
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Мало желающих: из Спиченково до Шерегеша отменен автобус. Фото: пресс-служба администрации города новокузнецкаМало желающих: из Спиченково до Шерегеша отменен автобус. Фото: пресс-служба администрации города новокузнецка
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Автобус от аэропорта имени Бориса Волынова до популярного горнолыжного курорта Шерегеш отменен. Желающих добраться прямиком от траппа самолета до подножья Зеленой оказалось мало.

Как сообщили в справочной Новокузнецкого автовокзала, рейсов из аэропорта в Спиченково в Шерегеш больше не будет. Однако новокузнечане и гости города могут воспользоваться другим рейсом, следующим из Новосибирска в Шерегеш. Автобус отправляется от новокузнецкого автовокзала ежедневно в 07:00, а по пятницам – в 11:35.

Напомним, автобус из аэропорта Волынова до Шерегеша был запущен 17 ноября. В этот же день начала ходить электричка до Чугунаша«Шерегеш-экспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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