Мало желающих: из Спиченково до Шерегеша отменен автобус
Автобус от аэропорта имени Бориса Волынова до популярного горнолыжного курорта Шерегеш отменен. Желающих добраться прямиком от траппа самолета до подножья Зеленой оказалось мало.
Как сообщили в справочной Новокузнецкого автовокзала, рейсов из аэропорта в Спиченково в Шерегеш больше не будет. Однако новокузнечане и гости города могут воспользоваться другим рейсом, следующим из Новосибирска в Шерегеш. Автобус отправляется от новокузнецкого автовокзала ежедневно в 07:00, а по пятницам – в 11:35.
Напомним, автобус из аэропорта Волынова до Шерегеша был запущен 17 ноября. В этот же день начала ходить электричка до Чугунаша – «Шерегеш-экспресс».
ИСТОЧНИК KP.RU