Кузбассовец убил Мухтара на глазах четырех детей

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-15T14:44:31+03:00

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Житель Юрги лишен свободы на один год и шесть месяцев (условно) за то, что убил на глазах у детей собаку. Живодерский поступок мужчина объяснил тем, что был пьян.

В один из сентябрьских дней 2018 года житель деревни Безменово Юргинского района возвращался домой. Он был сильно пьян, и родные не захотели впускать главу семьи в дом. Тогда мужчина разозлился и решил отыграться на собаке. Он несколько раз ударил Мухтара головой о землю. От травм пес скончался.

Все это происходило на глазах у четырех маленьких детей, и можно только представить, какие моральные страдания они испытали в те страшные минуты.

Позже мужчина признался, что поступил так лишь потому, что был пьян. Он полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Учитывая то, что мужчина ранее не был судим, суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU