2019-02-15T14:44:31+03:00
Происшествия

Кузбассовец убил Мухтара на глазах четырех детей

Мужчина обиделся на родных и отыгрался на собаке
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец убил Мухтара на глазах четырех детей. Фото: архив КП.Кузбассовец убил Мухтара на глазах четырех детей. Фото: архив КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Житель Юрги лишен свободы на один год и шесть месяцев (условно) за то, что убил на глазах у детей собаку. Живодерский поступок мужчина объяснил тем, что был пьян.

В один из сентябрьских дней 2018 года житель деревни Безменово Юргинского района возвращался домой. Он был сильно пьян, и родные не захотели впускать главу семьи в дом. Тогда мужчина разозлился и решил отыграться на собаке. Он несколько раз ударил Мухтара головой о землю. От травм пес скончался.

Все это происходило на глазах у четырех маленьких детей, и можно только представить, какие моральные страдания они испытали в те страшные минуты.

Позже мужчина признался, что поступил так лишь потому, что был пьян. Он полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Учитывая то, что мужчина ранее не был судим, суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У кемеровчан через суд требуют деньги на ремонт подъездов
Мало желающих: из Спиченково до Шерегеша отменен автобус
Кузбассовец лишился партии яиц на ночной трассе
Россельхозбанк участвует в процессе перехода России на газомоторное топливо
Кемеровчанин оставил без интернета пять многоэтажек
Кузбассовцы могут пройти тест на онкологию в мобильном приложении
В Кузбассе наказали банк за обращение к коллекторам
18-летнего кемеровчанина 27 раз наказали за нарушение правил
Россельхозбанк: обезличенный металлический счет - это выгодно!
В Кемерове на день изменят схему движения у Соснового бора
Россельхозбанк и Российский экспортный центр помогут аграрному экспорту
В Кузбассе "самоходка" сбила опору ЛЭП
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Россельхозбанк поможет Башкортостану укрепить позиции в АПК
В кемеровский ожоговый центр купят две кровати за 5 миллионов рублей