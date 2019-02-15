У кемеровчан через суд требуют деньги на ремонт подъездов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-15T15:35:36+03:00

При этом сама управляющая компания своих обязательств не выполняет

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Госжилинспекция проверит кемеровскую управляющую компанию, которая через суд требует с жителей деньги на ремонт подъездов. Примечательно, что сами жильцы уже обращались в суд по поводу работы управляющей компании.

В начале января 2019года жители многоквартирного дома по улице Пролетарской в городе Кемерове получили судебные повестки. Истец – управляющая компания «Гарант +» - потребовал взыскать с граждан задолженность, которая якобы образовалась за проведение косметического ремонта в подъездах. При этом сами жильцы еще в 2018 году неоднократно обращались в Прокуратуру и Госжилинспекцию с жалобой на управляющую компанию: она не выполняла необходимые работы по текущему содержанию многоквартирного дома и мест общего пользования.

После проверки инспекторы ГЖИ обязали «Гаран+» провести косметический ремонт в подъезде, заменить разбитые плафоны, установить почтовые ящики. Выпололнить эти работы компания должна до мая-июня 2019 года

- Управляющая компания обязана содержать имущество многоквартирного дома в надлежащем состоянии, в том числе своевременно выполнять ремонт общего имущества и мест общего пользования, - пояснила начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко. - Средства на эти работы должны выделяться из платы, собранной на оказание жилищных услуг. Никаких дополнительных начислений жителям за данные виды работ УК производить не имеет права – это будет расценено как незаконное взимание денежных средств у граждан за работы, которые они уже оплатили в рамках договора управления многоквартирным домом.

Теперь инспекторам ГЖИ предстоит проверить порядок начисления платы, и если будут обнаружены нарушения, Госжилнадзор обратится в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU