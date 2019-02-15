2019-02-15T18:22:32+03:00
Общество

Кадровые перестановки произошли в больницах Кузбасса

В двух кемеровских больницах – новые руководители
Екатерина РОМАНОВА
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Сразу в двух кемеровских больницах назначены новые руководители. Виктора Дуреева и Дмитрия Беглова уже представили коллективам.

Виктор Дуреев с 15 февраля приступил к новой работе: теперь он является начальником Кемеровского областного патологоанатомического бюро. К слову, новую должность он совмещает с другой: Виктор Дуреев также является руководителем Новокузнецкого клинического патологоанатомического бюро.

Также перемены коснулись детских больниц Кемерова. Так, на должность главврача Кемеровской городской детской клинической больницы №7 и Кемеровской ородской детской поликлиники № 16 по совместительству назначен главный врач Областной детской клинической больницы Дмитрий Евгеньевич Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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