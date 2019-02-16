Страдавший от жажды новокузнечанин украл 30-литровый кег с пивом

СЕГОДНЯ 03:37 2019-02-16T03:37:41+03:00

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Житель Листвягов так сильно хотел выпить пива, что не смог удержаться и украл в магазине 15-литровый кег пива.

Владелица магазина в Листвягах обратилась за помощью в полицию, когда обнаружила, что кто-то ночью проник в помещение. Женщина недосчиталась 30-литрового кега пива, сигарет, полуфабрикатов и прочего товара. В общей сложности сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Человека, который под покровом ночи проник в магазин, удалось вскоре задержать. Им оказался 24-летний местный житель. К слову, уже неоднократно судимый. Он рассказал, что ночью, когда продажа алкоголя запрещена, ему очень захотелось пива. Тогда мужчина пошел на преступление. К слову, полицейские изъяли у него дома и емкость с остатками пенного напитка, и часть похищенных продуктов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, теперь любитель пива может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU