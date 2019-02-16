2019-02-16T04:31:10+03:00
Общество

Красные и черные тюльпаны под зимним небом расцвели в Новокузнецке

В городе прошла патриотическая акция
Екатерина РОМАНОВА
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Красные и черные тюльпаны под зимним небом расцвели в Новокузнецке.Красные и черные тюльпаны под зимним небом расцвели в Новокузнецке.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке прошла патриотическая акция, посвященная 30-летию вывода советских войск из Германии. Рядом с обелиском «Черный тюльпан» появились красные и черные бумажные цветы.

Среди советских солдат, прошедших афганские бои, были и молодые ребята из Новокузнецка. 500 солдат из нашего города отправились в Афганистан. 33 из них так и не вернулись живыми. С 2007 года в Новокузнецке возле мемориала «Черный тюльпан» в памятные даты собираются горожане, чтобы почтить память павших. А в день памяти войны в Афганистане, 15 февраля, горожане несут сюда цветы. В том числе и бумажные красные тюльпаны- по одному на каждого отдавшего свой долг Родине в Афганистане.

- 15 февраля – это день памяти о десятилетней войне, на которую уходили безусые пацаны и совершали там свои подвиги. Эта дата – день скорби о тех 15 тысячах молодых солдат, которые не вернулись с этой войны домой, - сказал замглавы города по социальным вопросам Григорий Вержицкий. - Мы должны хранить память о воинах-интернационалистах, о тех, кто не пришел с этих сражений. И мы, конечно же, должны с уважением вспоминать об их беспримерном подвиге. С уважением и гордостью смотреть в глаза ветеранам-афганцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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