В Кемерове строят приют для брошенных животных на 1000 мест

СЕГОДНЯ 05:29 2019-02-16T05:29:43+03:00

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Кемеровчан приглашают на благотворительный марафон «Четыре лапы – территория добра». Все средства, собранные на марафоне, пойдут на еду и средства для ухода за брошенными животными, а также на строительство большого приюта.

Часть средств, собранных на марафоне пойдет на строительство нового современного приюта для бездомных животных. Уже готовится проект здания будущего приюта, а один из предпринимателей дал приюту в бессрочную аренду семь гектаров земли.

Сейчас «Четыре лапы» могут принять лишь 150 «хвостиков», но с помощью горожан и администрации города в Кемерове может появиться современный комплекс, построенный по евростандартам. Здесь будут ветеринарная клиника и приют для бездомных животных, гостиница для тех, чьи хозяева уехали на отдых или в командировку. Планируется, что здесь можно будет проводить в последний путь своего питомца – на территории комплекса предусмотрен крематорий.

Но, самое главное, в новом приюте можно будет поближе познакомиться с питомцами, проводить с ними время и играть, выводить на прогулку в больших вольерах, учить детей доброму и ответственному обращению с животными.

- Конечно, нам одним такой проект не потянуть, - признается Татьяна Володько, представитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Четыре лапы». – Но именно такой – большой, современный, соответствующий всем требованиям приют нужен Кемерову. Нам необходимы спонсоры, поддержка горожан, ведь у каждого животного должен быть свой дом, где бы о нем заботились.

Благотворительный марафон стартует 17 февраля в 12:00 на улице Радищева, 1б. здесь можно будет не только поближе познакомиться с некоторыми обитателями приют «Четыре лапы», но и сфотографироваться с собаками-моделями, увидеть танцы в исполнении четвероногих друзей, стать участником многочисленных мастер-классов и побывать на концерте. Благотворительный взнос – 200 рублей, участие в ряде развлекательных мероприятий также платное. На марафоне будет организован сбор кормов, круп, макарон, лотков и лежанок, ошейников и многого другого, что так необходимо брошенным животным.

Также поддержать благотворительный фонд можно в официальной группе соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU