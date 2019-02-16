Еще одно землетрясение произошло в Беловском районе

СЕГОДНЯ 06:06 2019-02-16T06:06:16+03:00

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В Кемеровской области вновь произошло землетрясение. На этот раз его магнитуда составила 3,4 балла.

Подземные толчки почувствовали жители Беловского района. По данным МЧС Кузбасса, сейсмособытие магнитудой 3,4 балла произошло в 18.28 пятницы, 15 февраля.

- По предварительным данным, на территории в результате сейсмособытия разрушений зданий, сооружений коммунальной инфраструктуры, объектов соцкультбыта, жилого фонда, мостов, опор и ЛЭП не выявлено, - отметили в ведомстве.

Напомним, мощное землетрясение в Беловском районе произошло в 2013 году. Тогда было повреждено более 500 домов – пострадали четыре человека.

Еще одно землетрясение произошло в Кузбассе совсем недавно – в начале февраля подземные толчки почувствовали жители Таштагольского района.

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Как сообщили в региональном ГУ МЧС, наибольшая магнитуда - 4,3 была зарегистрирована в районе Салаирского кряжа и Беловского района. А по данным геофизической службы СО РАН — 5,3. (подробности)

Ущерб от землетрясения в Кузбассе составил 150 миллионов рублей

— В некоторых домах появились трещины на потолках, повреждены несколько козырьков подъездов, есть повреждения изоляции, вентиляционных труб, — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Предварительный ущерб от землетрясения составил 150 млн рублей, но это сумма еще может измениться. (подробности)

Четыре человека пострадали во время землетрясения в Кузбассе

- Одна женщина получила ожог: на нее упала кастрюля с кашей, варившейся на плите, – сообщили в управлении здравоохранения города Белова. - Еще три человека пострадали из-за упавших на них различных предметов. Ушибы были незначительными, госпитализировать в больницу никого не пришлось. (подробности)

В Кузбассе начали выплачивать деньги владельцам поврежденных во время землетрясения домов

- Средства пошли на оказание материальной помощи гражданам для ремонта домов, пострадавших от землетрясения, и организацию неотложных восстановительных работ, - рассказали в обладминистрации.

Как стало известно, уже более 300 владельцев домов, которым землетрясение нанесло минимальные повреждения, получили по пять тысяч рублей. Кроме того, строители приступили к ремонту 241 дома. (подробности)

После землетрясения в Кузбассе снесен многоквартирный дом

На сегодняшний день уже обследовано 15,5 тысяч жилых домов. Повреждение разной степени получили 3767 домов. Одновременно проверено печное отопление частных построек, нарушения имеются почти в тысяче печных труб. Сейчас их демонтируют. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU