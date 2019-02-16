2019-02-16T06:49:50+03:00
Общество

Глава Новокузнецка пообщался с котом в Сочи

А во время работы форума рассказал о кузбасских моногородах
Екатерина РОМАНОВА
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Глава Новокузнецка в Сочи пообщался с котом. Фото: Instagram Сергея Кузнецова.Глава Новокузнецка в Сочи пообщался с котом. Фото: Instagram Сергея Кузнецова.
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В своем аккаунте в Instagram Сергей Кузнецов разместил фотографию кота на фоне моря. Морской кот тут же вызвал бурную реакцию у пользователей интернета.

Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов в составе делегации от Кемеровской области 14-15 февраля работал на Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи. Он рассказал о значимости обучения управленческих команд моногородов для развития монозависимых территорий. А во время утренней пробежки в Олимпийском парке сфотографировал кота.

- Утром во время пробежки встретил вот Этого! Он, говорит, караулит море! Уверенно так держит караул, – прокомментировал снимок в Instagram Сергей Кузнецов.

Кот, который сторожит море. Фото: Instagram Сергея Кузнецова.

Кот, который сторожит море. Фото: Instagram Сергея Кузнецова.

Многочисленные подписчики заявили, что котик очень милый – так и хочется потискать. Многие заметили брутальность животного и то, с каким важным видом он держит вахту. Впрочем, нашлись и те, у кого безобидная фотография вызвала негативные эмоции. Так одна из пользовательниц съязвила: «В Новокузнецке не бегается? А, ну да, я забыла, грязный город».

Однако большинство комментаторов тут же заметили, что пробежки – пусть и без таких милый котиков – Сергей Кузнецов совершает ежедневно и в Новокузнецке. И даже предложили ввести новый формат общения с главой города: наряду с передачей «Утро с мэром» - «Пробежку с мэром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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