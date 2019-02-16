Кузбассовец, желая получить крупный кредит, потерял свои деньги

СЕГОДНЯ 07:24 2019-02-16T07:24:59+03:00

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В Прокопьевске местный житель, желая получить кредит в 700 тысяч, потерял собственные средства. Чтобы получить деньги, мужчину попросили заплатить комиссию, но кредита он так и не увидел.

В полицию обратился 50-летний житель Прокопьевска. Он рассказал, что в интернете оставил заявку на оформление кредита в размере 700 тысяч рублей. Вскоре на его почту пришло уведомление, что одна финансовая организация готова предоставить ему необходимую сумму. Однако чтобы получить деньги, мужчине нужно заплатить комиссию за перевод – 25 тысяч рублей.

- Прокопчанин перевел на указанный счет требуемую сумму, а когда по имеющемуся на сайте телефону попытался узнать, как получить кредит, выяснил, что абонент заблокирован. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские призывают кузбассовцев быть бдительными и помнить, что для оформления денежных займов следует обращаться в лицензированные кредитно-финансовые организации.

ИСТОЧНИК KP.RU