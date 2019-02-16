Ночью в Березовском неизвестные сожгли ВАЗ

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-16T08:47:05+03:00

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В Березовском в ночь на субботу неизвестные спалили автомобиль ВАЗ. Фотографиями с места происшествия с «Комсомолкой» поделился местный житель.

Сигнал о пожаре в легковом автомобиле на проспекте Ленина поступил в оперативные службы в 02.54. На место выехало одно подразделение спасателей. По прибытии огнеборцев авто уже горел открытым пламенем. В результате обгорело лакокрасочное покрытие отечественного авто и выгорел салон.

В МЧС Кузбасса сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. А предварительной причиной произошедшего стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества. Автопожар удалось потушить в 03.07.

ИСТОЧНИК KP.RU