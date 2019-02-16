«Нормально качнуло»: Жители Беловского района рассказали о произошедшем землетрясении

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-16T10:04:18+03:00

По оперативным данным, разрушений нет Фото: pixabay.com

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Жители Беловского района рассказали, как почувствовали землетрясение, которое произошло накануне. Магнитуда сейсмособытия составила 3,4 балла.

Эпицентр землетрясения был в районе села Заречного на глубине пяти километров. Толчки почувствовали жители Нового городка, Старобачат, Бачатского, Инского. Отголоски землетрясения дошли и до соседнего Гурьевского района. Своими ощущениями от землетрясения кузбассовцы поделились в социальной сети «ВКонтакте».

«Новый городок нормально качнуло!», - написал пользователь Эдуард.

«Наш дом просто заходил в разные стороны. Ребенок сильно испугался», - отметила жительница Бачатского Наталья.

В МЧС Кузбасса подземные толчки магнитудой 3,4 балла зафиксировали в 18.28. При этом специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН сообщили о магнитуде 4,1 балла.

Как рассказали жители, землетрясение продолжалось три-четыре минуты.

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— В некоторых домах появились трещины на потолках, повреждены несколько козырьков подъездов, есть повреждения изоляции, вентиляционных труб, — сообщили в пресс-службе областной администрации.

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- Средства пошли на оказание материальной помощи гражданам для ремонта домов, пострадавших от землетрясения, и организацию неотложных восстановительных работ, - рассказали в обладминистрации.

Как стало известно, уже более 300 владельцев домов, которым землетрясение нанесло минимальные повреждения, получили по пять тысяч рублей. Кроме того, строители приступили к ремонту 241 дома. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU