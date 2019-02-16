2019-02-16T10:26:05+03:00
Спорт

Хоккейный «Кузбасс» одержал волевую победу в Кирове

Команда смогла победить при отставании 3-0
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Встреча закончилась со счетом 6-4 в пользу «Кузбасса» Фото: bandyvideo.netВстреча закончилась со счетом 6-4 в пользу «Кузбасса» Фото: bandyvideo.net
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Кузбасс» 15 февраля одержал победу против кировской «Родины» в рамках Суперлиги. По ходу матча наша команда проигрывала со счетом 3-0.

Первый тайм прошел для кемеровчан провально, однако уже во втором ситуация начала меняться. На 46-й минуте преимущество хозяев сократил Денис Игошин, сделав счет 3-1, а уже на 53-й отличился Владимир Каланчин, ставший, кстати, 2 февраля чемпионом мира в составе российской сборной.

Сравнял счет в игре Илья Бондин – и это был его первый год в матчах национального первенства! К 68 минуте игры существенно упрочили преимущество «Кузбасса» Вадим Стасенко, Богдан Павенский и Вячеслав Швецов. Хозяева смогли забросить кемеровчанам мяч лишь на 90-й минуте, встреча закончилась со счетом 6-4 в пользу «Кузбасса».

Следующую игру ХК «Кузбасс» также проведет на выезде. Его соперником 18 февраля станет команда «Волга» из Ульяновска. Ближайший домашний матч пройдет 24 февраля с архангельским «Водником»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Запахло весной: Кузбасские синоптики озвучили прогноз на воскресенье
10 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Новокузнецке
«Нормально качнуло»: Жители Беловского района рассказали о произошедшем землетрясении
Ночью в Березовском неизвестные сожгли ВАЗ
Кузбассовец, желая получить крупный кредит, потерял свои деньги
Глава Новокузнецка пообщался с котом в Сочи
Еще одно землетрясение произошло в Беловском районе
В Кемерове строят приют для брошенных животных на 1000 мест
Красные и черные тюльпаны под зимним небом расцвели в Новокузнецке
Страдавший от жажды новокузнечанин украл 30-литровый кег с пивом
Кадровые перестановки произошли в больницах Кузбасса
У кемеровчан через суд требуют деньги на ремонт подъездов
Кузбассовец убил Мухтара на глазах четырех детей
Мало желающих: из Спиченково до Шерегеша отменен автобус
Кузбассовец лишился партии яиц на ночной трассе
Россельхозбанк участвует в процессе перехода России на газомоторное топливо
Кемеровчанин оставил без интернета пять многоэтажек
Кузбассовцы могут пройти тест на онкологию в мобильном приложении
В Кузбассе наказали банк за обращение к коллекторам
18-летнего кемеровчанина 27 раз наказали за нарушение правил
Россельхозбанк: обезличенный металлический счет - это выгодно!
В Кемерове на день изменят схему движения у Соснового бора
Россельхозбанк и Российский экспортный центр помогут аграрному экспорту
В Кузбассе "самоходка" сбила опору ЛЭП
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Россельхозбанк поможет Башкортостану укрепить позиции в АПК
В кемеровский ожоговый центр купят две кровати за 5 миллионов рублей