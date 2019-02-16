Хоккейный «Кузбасс» одержал волевую победу в Кирове

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-16T10:26:05+03:00

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Хоккейный клуб «Кузбасс» 15 февраля одержал победу против кировской «Родины» в рамках Суперлиги. По ходу матча наша команда проигрывала со счетом 3-0.

Первый тайм прошел для кемеровчан провально, однако уже во втором ситуация начала меняться. На 46-й минуте преимущество хозяев сократил Денис Игошин, сделав счет 3-1, а уже на 53-й отличился Владимир Каланчин, ставший, кстати, 2 февраля чемпионом мира в составе российской сборной.

Сравнял счет в игре Илья Бондин – и это был его первый год в матчах национального первенства! К 68 минуте игры существенно упрочили преимущество «Кузбасса» Вадим Стасенко, Богдан Павенский и Вячеслав Швецов. Хозяева смогли забросить кемеровчанам мяч лишь на 90-й минуте, встреча закончилась со счетом 6-4 в пользу «Кузбасса».

Следующую игру ХК «Кузбасс» также проведет на выезде. Его соперником 18 февраля станет команда «Волга» из Ульяновска. Ближайший домашний матч пройдет 24 февраля с архангельским «Водником»

ИСТОЧНИК KP.RU