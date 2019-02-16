2019-02-16T11:21:16+03:00
Общество

Запахло весной: Кузбасские синоптики озвучили прогноз на воскресенье

17 февраля в регионе потеплеет до +3 градусов
Екатерина БОРМОТОВА
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17 февраля будет более чем подходящим днем для прогулок по лесу17 февраля будет более чем подходящим днем для прогулок по лесуФото: Евгения ГУСЕВА
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Кузбасская погода медленно, но верно подбирается к весне. В воскресенье, 17 февраля, в регионе потеплеет до +3 градусов.

По данным Кемеровского гидрометцентра, предстоящая ночь пройдет с минусовыми отметками. В Кемеровской области столбики термометров опустятся до -7,-12 градусов. При этом местами будет значительно холоднее – до -22 градусов. Однако днем метеорологи обещают значительное потепление: столбики поднимутся выше нуля. Днем в регионе будет от -2 до +3 градусов Цельсия. На севере чуть прохладнее – до -8 градусов.

Днем в большинстве районов области пройдет снегопад, местами возможны метели, поземок, гололедно-изморозевые явления.

В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов, а днем поднимутся до нуля. также ожидается переменная облачность, небольшой мокрый снег и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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