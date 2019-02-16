В Кемерове на Ленина образовалась пробка из трамваев

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-16T12:20:49+03:00

Из-за поломки одного из трамваев движение по первому маршруту осуществляется через вокзал Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В Кемерове на проспекте Ленина образовалась пробка из трамваев. Одно из пассажирских транспортных средств сломалось, преградив путь для остальных.

Фото трамвайной пробки днем субботы в редакцию «Комсомольской правды» прислал постоянный читатель. На кадрах видно, что в районе дома №36 стоят три состава. По информации читателя, который поговорил с водителем трамвая, транспортное средство сломалось. В результате путь в сторону вокзала для остального электротранспорта оказался перекрыт.

- Стоят три вагона, включая сломавшийся. Простой на данный момент составил 15 минут. Аварийная бригада уже доехала до места поломки. Если будет необходим большой объем работ, состав отбуксирует один из исправных трамваев. Обычно такие простои длятся в пределах 20-40 минут. Движение по первому маршруту пока идет через вокзал, - сообщил пресс-секретарь КЭТК Максим Гончаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU