Ночью в Кемерове загорелся дом: Полицейские вынесли из огня женщину и ребенка

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-16T12:33:51+03:00

В огне едва не погибли женщина и пятилетний ребенок Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

Ночью в Рудничном районе Кемерова загорелся частный дом. Заложниками огня оказались женщина и ее больной пятилетний ребенок.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ГИБДД получил сигнал о пожаре в частном доме на улице Рутгерса. Прибыв на место, инспекторы Андрей Метцлер и Александр Павлик услышали крики о помощи, которые доносили из горящего строения. Женщина с ребенком не могли выбраться, так как путь к выходу был отрезан огнем.

- Через окно сотрудники ДПС вынесли на руках малыша, а затем помогли выбраться его матери, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вскоре на место прибыл пожарный расчет, который ликвидировал возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU