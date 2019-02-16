Ночью в Кемерове загорелся дом: Полицейские вынесли из огня женщину и ребенка
Ночью в Рудничном районе Кемерова загорелся частный дом. Заложниками огня оказались женщина и ее больной пятилетний ребенок.
Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ГИБДД получил сигнал о пожаре в частном доме на улице Рутгерса. Прибыв на место, инспекторы Андрей Метцлер и Александр Павлик услышали крики о помощи, которые доносили из горящего строения. Женщина с ребенком не могли выбраться, так как путь к выходу был отрезан огнем.
- Через окно сотрудники ДПС вынесли на руках малыша, а затем помогли выбраться его матери, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вскоре на место прибыл пожарный расчет, который ликвидировал возгорание. В результате пожара никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU