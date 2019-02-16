В Кемерове владельца ночного клуба оштрафовали на 3 миллиона рублей
В Кемерове владельца ночного клуба в Ленинском районе оштрафовали на 3 миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя. У организации также изъяли весь алкоголь.
В ноябре полицейские получили сведения о том, что в одном из популярных ночных клубов города торгуют алкоголем, однако лицензия на его продажу у организации истекла. В ходе проверки информация подтвердилась: полицейские изъяли более 120 бутылок алкоголя различных наименований, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении юридического лица, которому принадлежит ночной клуб, полицейские составили административный протокол, а собранные материалы направили на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.
Суд признал фирму виновной и оштрафовал на 3 миллиона рублей с конфискацией изъятой продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU