В Кемерове владельца ночного клуба оштрафовали на 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-16T13:18:36+03:00

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В Кемерове владельца ночного клуба в Ленинском районе оштрафовали на 3 миллиона рублей за незаконную продажу алкоголя. У организации также изъяли весь алкоголь.

В ноябре полицейские получили сведения о том, что в одном из популярных ночных клубов города торгуют алкоголем, однако лицензия на его продажу у организации истекла. В ходе проверки информация подтвердилась: полицейские изъяли более 120 бутылок алкоголя различных наименований, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении юридического лица, которому принадлежит ночной клуб, полицейские составили административный протокол, а собранные материалы направили на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Суд признал фирму виновной и оштрафовал на 3 миллиона рублей с конфискацией изъятой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU