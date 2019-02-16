2019-02-16T14:02:18+03:00
Спорт

Супруга Сергея Цивилева победила в гонке «Лыжня России»

Анна Цивилева заняла первое место в своей категории
Екатерина БОРМОТОВА
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Анна Цивилева (справа) победила в своей категории Фото: Страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"Анна Цивилева (справа) победила в своей категории Фото: Страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"
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Губернатор Сергей Цивилев побывал на гонке «Лыжня России» в Кемерове. А его супруга Анна Цивилева в ней поучаствовала и заняла первое место в своей категории.

В Кемерове 16 февраля прошла всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли участие больше тысячи кемеровчан.

Старт гонке дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев Страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"

Старт гонке дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев Страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"

«С погодой сегодня повезло. Морозы, наконец, закончились, и на трассы вышли больше тысячи кузбассовцев. Молодцы!

Пожелал удачи всем лыжникам, но болел, конечно, за супругу. Поддержка помогла, она победила в своей категории», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор призвал кузбассовцев вставать на лыжи, пока зима не закончилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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