Супруга Сергея Цивилева победила в гонке «Лыжня России»
Губернатор Сергей Цивилев побывал на гонке «Лыжня России» в Кемерове. А его супруга Анна Цивилева в ней поучаствовала и заняла первое место в своей категории.
В Кемерове 16 февраля прошла всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли участие больше тысячи кемеровчан.
Старт гонке дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев Страница Сергея Цивилева / "ВКонтакте"
«С погодой сегодня повезло. Морозы, наконец, закончились, и на трассы вышли больше тысячи кузбассовцев. Молодцы!
Пожелал удачи всем лыжникам, но болел, конечно, за супругу. Поддержка помогла, она победила в своей категории», - написал Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Губернатор призвал кузбассовцев вставать на лыжи, пока зима не закончилась.
ИСТОЧНИК KP.RU