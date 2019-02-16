Из-за потепления у кемеровских коммунальщиков прибавилось работы на выходных

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-16T15:02:03+03:00

Кемеровчан просят учитывать время уборки при парковке своих авто во дворах Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Изменить размер текста: A A

Из-за пришедшего в Кемеровскую область потепления у коммунальщиков прибавилось работы. Например, в областном центре продлили работу горячей линии, куда можно пожаловаться на состояние придомовых территорий.

О фактах ненадлежащего состояния дворов многоквартирных домов кемеровчане могут пожаловаться с 09.00 до 17.00 16 и 17 февраля. Работу телефона горячей линии продлил «Жилкомцентр» в связи с повышением температуры воздуха.

- В выходные состоится очистка от снега более 40 придомовых территорий. Так, работы пойдут на проспекте Советском, 35, улице Ноградской, 8, на бульваре Строителей во дворах домов с №29 по №33, во дворх домов № 26-30 на улице Волгоградской, улице Тюленина, 8, улице Громова, 20 и на других адресах, - рассказали в кемеровской мэрии.

В связи с запланированными работами управляющие компании обращаются к кемеровчанам учитывать информацию о времени уборки при парковке транспорта во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU