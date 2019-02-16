2019-02-16T15:02:03+03:00
Общество

Из-за потепления у кемеровских коммунальщиков прибавилось работы на выходных

«Жилкомцентр» продлил работу своей горячей линии
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчан просят учитывать время уборки при парковке своих авто во дворахКемеровчан просят учитывать время уборки при парковке своих авто во дворахФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Из-за пришедшего в Кемеровскую область потепления у коммунальщиков прибавилось работы. Например, в областном центре продлили работу горячей линии, куда можно пожаловаться на состояние придомовых территорий.

О фактах ненадлежащего состояния дворов многоквартирных домов кемеровчане могут пожаловаться с 09.00 до 17.00 16 и 17 февраля. Работу телефона горячей линии продлил «Жилкомцентр» в связи с повышением температуры воздуха.

- В выходные состоится очистка от снега более 40 придомовых территорий. Так, работы пойдут на проспекте Советском, 35, улице Ноградской, 8, на бульваре Строителей во дворах домов с №29 по №33, во дворх домов № 26-30 на улице Волгоградской, улице Тюленина, 8, улице Громова, 20 и на других адресах, - рассказали в кемеровской мэрии.

В связи с запланированными работами управляющие компании обращаются к кемеровчанам учитывать информацию о времени уборки при парковке транспорта во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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