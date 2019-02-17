2019-02-17T04:50:50+03:00
Общество

Тимати и Баста послушали песню кузбасской девушки, повесившей билборд в Москве

Асия стала участницей шоу «Песни»
Екатерина БОРМОТОВА
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Песня кузбасской певицы "Последняя слабость" понравилась Тимати и Басте Кадр: ТНТПесня кузбасской певицы "Последняя слабость" понравилась Тимати и Басте Кадр: ТНТ
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Баста и Тимати послушали песню кузбасской певицы Анастасии Алентьевой, которая привлекала их внимание через билборды в Москве. Девушка стала участницей шоу «Песни».

В субботу, 16 февраля, на телеканале ТНТ стартовал второй сезон шоу «Песни». В нем приняла участие певица из кузбасского города Белово Анастасия Алентьева, которая выступает под творческим псевдонимом Асия. Ранее в центре Москвы появились билборды, подписанные именем Асии и еще нескольких исполнителей, на которых звучал призыв к Басте и Тимати послушать их песни.

Кузбасская певица исполнила песню «Последняя слабость». Девушка рассказала, что написала ее 14 февраля – в День всех влюбленных. Тогда ее парень сделал предложение другой девушке.

Тимати и Баста положительно оценили выступление Асии, и оба пропустили девушку в шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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