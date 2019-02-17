2019-02-17T05:14:25+03:00
Происшествия

Новокузнечанин, разбивший битой уличные фонари, посчитал сумму ущерба завышенной

За вандализм мужчину могут наказать штрафом или лишением свободы
Екатерина БОРМОТОВА
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Вандал считает сумму причиненного им ущерба завышенной Фото: Сити-нВандал считает сумму причиненного им ущерба завышенной Фото: Сити-н
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В Новокузнецке прошло первое заседание суда по делу горожанина, обвиненного в вандализме. Мужчина разбил битой семь уличных фонарей на 58 тысяч рублей – эту сумму он считает завышенной.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В честь дня рождения молодой мужчина купил себе биту, которую решил опробовать на деле после употребления спиртного в компании друзей. На Театральной площади он залезал на столбы и бил фонари. Всего новокузнечанин уничтожил семь фонарей стоимостью 58 тысяч рублей. «Горсовет» требует возмещения ущерба.

Однако во время первого заседания мужчина заявил, что данную сумму иска считает завышенной, сообщает Сити-н. Отметим, что за вандализм новокузнечанину грозит наказание от штрафа до ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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