Новокузнечанин, разбивший битой уличные фонари, посчитал сумму ущерба завышенной

СЕГОДНЯ 05:14 2019-02-17T05:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке прошло первое заседание суда по делу горожанина, обвиненного в вандализме. Мужчина разбил битой семь уличных фонарей на 58 тысяч рублей – эту сумму он считает завышенной.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В честь дня рождения молодой мужчина купил себе биту, которую решил опробовать на деле после употребления спиртного в компании друзей. На Театральной площади он залезал на столбы и бил фонари. Всего новокузнечанин уничтожил семь фонарей стоимостью 58 тысяч рублей. «Горсовет» требует возмещения ущерба.

Однако во время первого заседания мужчина заявил, что данную сумму иска считает завышенной, сообщает Сити-н. Отметим, что за вандализм новокузнечанину грозит наказание от штрафа до ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU