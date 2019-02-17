Кузбассовец устроил шопинг за чужой счет

СЕГОДНЯ 06:09 2019-02-17T06:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Белово потерял свою банковскую карту. А заодно и деньги, которые были на ней.

29-летний житель города Белово потерял свою банковскую карту, которой, к слову, можно было расплачиваться без введения пин-кода. Когда мужчина обнаружил пропажу, сразу же обратился в финансовую организацию, чтобы заблокировать карту. Он очень расстроился, когда узнал, что с его счета похищено более 10 тысяч рублей. Карту забликировали, а поиском похитителя денег занялись сотрудники полиции.

Вскоре подозреваемый в краже денег со счета был задержан. Им оказался 45-летний местный житель. Мужчина признался, что когда нашел банковскую карту, решил воспользоваться ею, чтобы оплатить покупки. Чужой картой он расплачивался 14 раз в разных магазинах города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении предприимчивого беловчанина заведено уголовное дело. За трату денег с чухой карты он может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU