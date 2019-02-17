Кемеровчане поймали неадекватного наркомана в Кировском районе

СЕГОДНЯ 06:49 2019-02-17T06:49:05+03:00

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Кемеровчане обсуждают неадекватного наркомана, которого обнаружили лежащим в снегу в Кировском районе. Сначала мужчину не могли привести в чувство, а потом он пытался убежать.

Накануне в Кировском районе сердобольные горожане пытались помочь мужчине. По словам очевидцев, он впервые попробовал наркотики и потерял сознание. Мужчина лежал в снегу возле автомобиля и явно чувствовал себя очень плохо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692320" frameborder="0"></iframe> Кемеровчане поймали неадекватного наркомана..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

- Олег! Олег! Очнись, ну ты что! – кричит мужчине, находящемуся без чувств его товарищ, хлещет по щекам и каждое свое действие сопровождает нецензурной бранью.

Очевидцы, стоящие вокруг, искренне переживают за парня: советуют потрясти посильнее, а когда тот приходит в себя, радуются.

- Скорая приехала, но в это время мужчина очнулся и сбежал, потом его поймали и отвезли на скорой помощи, - рассказал о финале эпопеи со спасением наркомана очевидец.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни уверяли, что мужчина не в первый раз попробовал наркотики, и спасать его вовсе не надо. Более того, некоторые даже замечали, что наркоманов скорая помощь может не приехать к человеку, которому действительно плохо – из-за болезни, а не из-за собственной прихоти.

- Скорая его откачала, а этот Олег завтра пойдет и голову кому-нибудь отвернет за телефон, чтобы на дозу хватило! Или просто так ему что-то покажется! – возмущена пользователь Манюня Стасовна.

Другие же заметили, что в такой ситуации может оказаться чей-то сын, брат, друг, муж. И нужно быть милосердными даже к наркоманам. Один из пользователей даже дал совет, как быстро привести человека в чувство: нужно просто потереть ему за ушами.

ИСТОЧНИК KP.RU