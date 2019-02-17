СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-17T07:38:45+03:00

Два автомобиля расхлестались на пересечении Патриотов и Двужильного в Кемерове. Фото: vk.com, "Регион 42".

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло накануне в Кемерове. Один из участников ДТП ищет очевидцев и записи с регистратора.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 февраля около 19:10. На перекрестке улиц Патриотов и Двужильного столкнулись автомобиль «Лада Приора» и «ВАЗ 2106». На фотографиях, которые появились в социальных сетях, видно, что оба отечественных автомобиля получили серьезные повреждения. А «Приора» вылетела на тротуар и повредила ограждение.

Одни очевидцы утверждают, что ВАЗ не уступил дорогу встречному автомобилю. Другие – что это «Приора» ехала на красный. О пострадавших в ДТП не сообщается, а все обстоятельства и детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. В свою очередь, владельцы автомобилей просят помощи свидетелей, у которых могут быть записи с видеорегистратора.

ИСТОЧНИК KP.RU