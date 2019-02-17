2019-02-17T09:28:22+03:00
Общество

На лыжах и пешком: В Новокузнецке состоялся городской этап «Лыжни России»

Участие в гонках приняли порядка четырех тысяч человек
Екатерина РОМАНОВА
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На лыжах и пешком: В Новокузнецке состоялся городской этап «Лыжни России». Фото: спорткомитет города Новокузнецка.На лыжах и пешком: В Новокузнецке состоялся городской этап «Лыжни России». Фото: спорткомитет города Новокузнецка.
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В Новокузнецке состоялся городской этап всемирной массовой лыжной гонки «Лыжня России». Порядка четырех тысяч участников, среди которых было около 600 детей, - состязались в беге на лыжах.

Дистанции для участников были разные. Так, детям предстояло пробежать всего 200 метров, а вот для взрослых и юниоров были приготовлены трассы длиной один и два километра. Примечательно, что вторая часть двухкилометровой трассы оказалась довольно сложной, и не все лыжники смогли преодолеть ее сразу. Этот участок представляет собой спуск, на котором очень быстро происходит набор скорости. И некоторые опытные спортсмены с трудом удерживались на ногах, а начинающие лыжники и вовсе падали, - об этом сообщает «Новокузнецк Онлайн».

- Некоторые снимали лыжи и уже пешком шли почти до самого финиша, где участок снова становился пологим, - сообщается в паблике.

Около 600 ребятишек принимали участие в забеге. Фото: спорткомитет города Новокузнецка.

Около 600 ребятишек принимали участие в забеге. Фото: спорткомитет города Новокузнецка.

К слову, дети, принимавшие участие в гонке, на финише получали сладкие подарки и призы. А участникам массового забега, преодолевшим 2019 метров, на финише были вручены памятные сувениры – об этом сообщает спорткомитет города Новокузнецка. Кроме того, все желающие могли поиграть в флорбол, посоревноваться в подъеме гири, угоститься горячим чаем и просто хорошо провести время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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