38-летняя женщина погибла при пожаре в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-17T09:46:53+03:00

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В Топках минувшей ночью при пожаре погибла 38-летняя женщина.

Трагедия разыгралась минувшей ночью в частном секторе города Топки. Здесь в 02:28 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Советской начался пожар. На место ЧП выехали семь человек и две единицы техники. Возгорание было полностью ликвидировано в 02:28.

По данным Правоохранительного портала Кузбасса, чрезвычайное происшествие не обошлось без жертв. Когда пожар был ликвидирован, в доме было обнаружено тело 38-летней хозяйки жилища. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины гибели женщины, а также обстоятельства, при которых начался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU