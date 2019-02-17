В Новокузнецке на месте детского сада построят две многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-17T10:01:55+03:00

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На месте здания детского сада №1, которое в течение долгого времени стояло заброшенным, будут построены два дома. На стройплощадке уже начались работы.

Совсем недавно в Новокузнецке снесли уникальное здание детского сада №1, которое находилось в плачевном состоянии. Теперь на площадке, где когда-то играли дети, работает строительная техника. Территория обнесена забором, на котором висит баннер. Согласно информации на баннере, на месте здания детского сада будут построены два трехэтажных дома. Дата начала строительства – февраль 2019 года, а завершить возведение домов планируется уже в августе этого года. Судя по плану, возле одноподъездных пятиэтажных домов расположатся автостоянка и детская площадка.

Напомним, здание было построено в 30-е годы по проекту первой австрийской женщины-архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки и претендовало на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015 году детский сад, располагавшийся здесь, был закрыт из-за дефектов фундамента. Было несколько проектов относительно того, что здесь может разместиться, однако ни один не был воплощен в жизнь.

В последние годы уникальный детский сад пустовал, в нем неоднократно случались пожары, здесь находились люди без определенного места жительства. В конце концов, первый новокузнецкий детский сад был снесен.

ИСТОЧНИК KP.RU