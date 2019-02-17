2019-02-17T10:01:55+03:00
Общество

В Новокузнецке на месте детского сада построят две многоэтажки

На строительной площадке уже ведутся работы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Новокузнецке на месте детского сада построят две многоэтажки.В Новокузнецке на месте детского сада построят две многоэтажки.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

На месте здания детского сада №1, которое в течение долгого времени стояло заброшенным, будут построены два дома. На стройплощадке уже начались работы.

Совсем недавно в Новокузнецке снесли уникальное здание детского сада №1, которое находилось в плачевном состоянии. Теперь на площадке, где когда-то играли дети, работает строительная техника. Территория обнесена забором, на котором висит баннер. Согласно информации на баннере, на месте здания детского сада будут построены два трехэтажных дома. Дата начала строительства – февраль 2019 года, а завершить возведение домов планируется уже в августе этого года. Судя по плану, возле одноподъездных пятиэтажных домов расположатся автостоянка и детская площадка.

Напомним, здание было построено в 30-е годы по проекту первой австрийской женщины-архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки и претендовало на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015 году детский сад, располагавшийся здесь, был закрыт из-за дефектов фундамента. Было несколько проектов относительно того, что здесь может разместиться, однако ни один не был воплощен в жизнь.

В последние годы уникальный детский сад пустовал, в нем неоднократно случались пожары, здесь находились люди без определенного места жительства. В конце концов, первый новокузнецкий детский сад был снесен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последствия смертельного ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе попали на видео
Мокрый снег и гололед: В понедельник в Кузбассе будет тепло и скользко
38-летняя женщина погибла при пожаре в Кузбассе
На лыжах и пешком: В Новокузнецке состоялся городской этап «Лыжни России»
Два автомобиля расхлестались на пересечении Патриотов и Двужильного в Кемерове
Кемеровчане поймали неадекватного наркомана в Кировском районе
Кузбассовец устроил шопинг за чужой счет
Новокузнечанин, разбивший битой уличные фонари, посчитал сумму ущерба завышенной
Тимати и Баста послушали песню кузбасской девушки, повесившей билборд в Москве
В Новокузнецке ненужную овчарку бросили на привязи в гаражах
Из-за потепления у кемеровских коммунальщиков прибавилось работы на выходных
Супруга Сергея Цивилева победила в гонке «Лыжня России»
В Кемерове владельца ночного клуба оштрафовали на 3 миллиона рублей
Ночью в Кемерове загорелся дом: Полицейские вынесли из огня женщину и ребенка
В Кемерове на Ленина образовалась пробка из трамваев
Запахло весной: Кузбасские синоптики озвучили прогноз на воскресенье
10 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Новокузнецке
Хоккейный «Кузбасс» одержал волевую победу в Кирове
«Нормально качнуло»: Жители Беловского района рассказали о произошедшем землетрясении
Ночью в Березовском неизвестные сожгли ВАЗ
Кузбассовец, желая получить крупный кредит, потерял свои деньги
Глава Новокузнецка пообщался с котом в Сочи
Еще одно землетрясение произошло в Беловском районе