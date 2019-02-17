2019-02-17T11:43:16+03:00
Общество

Мокрый снег и гололед: В понедельник в Кузбассе будет тепло и скользко

Синоптики дали прогноз на 18 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Мокрый снег и гололед: В понедельник в Кузбассе будет тепло и скользко. Фото: архив КП.Мокрый снег и гололед: В понедельник в Кузбассе будет тепло и скользко. Фото: архив КП.
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В понедельник, 18 февраля, в Кузбассе по-прежнему будет ощущаться дыхание весны. Воздух местами прогреется до +5 градусов. При этом на дорогах ожидается гололедица, а в большинстве районов пройдет снег и мокрый снег.

В ночь на 18 февраля в Кузбассе будет в основном тепло? Лишь -3…-8 градусов мороза. Впрочем, местами возможно понижение температуры до -13…-18 градусов, а в горах и вовсе до -23. В Кемерове столбики термометров будут держаться в пределах -6…-8 градусов. Местами пройдет снег.

Днем в большинстве районов в первый рабочий день недели уличные термометры покажут до +5 градусов. В Кемерове, например, ожидается до +2 , а в Новокузнецке температура будет держаться около нуля. Впрочем местами будет холоднее: воздух прогреется лишь до -5 градусов. При этом в Кузбассе будет облачно с прояснениями, пройдет мокрый снег, местами – метель и гололед. Скорость южного ветра будет достигать при порывах 13-18 метров в секунду. Так что выходя на улицу, все же одевайтесь потеплее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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