Последствия смертельного ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе попали на видео

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-17T12:52:05+03:00

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Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП, которое произошло утром 17 февраля в Кузбассе. При столкновении автобуса и легковушки погибли два человека и еще трое получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692352" frameborder="0"></iframe> Последствия смертельного ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что рейсовый автобус, перевозивший пассажиров, съехал со своей полосы и врезался в ограждение. При этом иномарка, с которой он столкнулся, получила очень сильные повреждения и превратилась в груду металла. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, врачи скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, специалистам пришлось использовать специнструменты, чтобы извлечь людей, находившихся в легковушке.

Напомним, ДТП случилось на автодороге «Анжеро-Судженск - Кемерово». Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир, которые находились в автомобиле Opel Astra, погибли. Три пассажира автобуса получили различные травмы. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="612" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692354" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП с междугородним автобусом..Видео: vk.com, "ЧП - Ленинск-Кузнецкий"

ИСТОЧНИК KP.RU