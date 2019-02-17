2019-02-17T12:52:05+03:00
Происшествия

Последствия смертельного ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе попали на видео

В ДТП погибли два человека, еще трое пострадали [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Последствия смертельного ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе попали на видео. Фото: vk.com, "Регион 42"Последствия смертельного ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе попали на видео. Фото: vk.com, "Регион 42"
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Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП, которое произошло утром 17 февраля в Кузбассе. При столкновении автобуса и легковушки погибли два человека и еще трое получили травмы.

Последствия смертельного ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что рейсовый автобус, перевозивший пассажиров, съехал со своей полосы и врезался в ограждение. При этом иномарка, с которой он столкнулся, получила очень сильные повреждения и превратилась в груду металла. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, врачи скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, специалистам пришлось использовать специнструменты, чтобы извлечь людей, находившихся в легковушке.

Напомним, ДТП случилось на автодороге «Анжеро-Судженск - Кемерово». Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир, которые находились в автомобиле Opel Astra, погибли. Три пассажира автобуса получили различные травмы. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Смертельное ДТП с междугородним автобусом..Видео: vk.com, "ЧП - Ленинск-Кузнецкий"

ИСТОЧНИК KP.RU

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