Последствия смертельного ДТП с междугородним автобусом в Кузбассе попали на видео
Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП, которое произошло утром 17 февраля в Кузбассе. При столкновении автобуса и легковушки погибли два человека и еще трое получили травмы.
Последствия смертельного ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что рейсовый автобус, перевозивший пассажиров, съехал со своей полосы и врезался в ограждение. При этом иномарка, с которой он столкнулся, получила очень сильные повреждения и превратилась в груду металла. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, врачи скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, специалистам пришлось использовать специнструменты, чтобы извлечь людей, находившихся в легковушке.
Напомним, ДТП случилось на автодороге «Анжеро-Судженск - Кемерово». Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир, которые находились в автомобиле Opel Astra, погибли. Три пассажира автобуса получили различные травмы. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Смертельное ДТП с междугородним автобусом..Видео: vk.com, "ЧП - Ленинск-Кузнецкий"
ИСТОЧНИК KP.RU