СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-17T13:51:57+03:00

У нелегальных торговцев в Кузбассе изъяли более 200 орденов и медалей. Фото: пресс-служба кузбасского ЛУ МВД России.

Все награды будут возвращены участникам Великой Отечественной войны и их семьям

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Из незаконного оборота кузбасским транспортным полицейским удалось изъять 206 орденов и медалей Советского Союза и Российской Федерации. Все награды продавались в сети интернет нелегально. 47 фамилий награжденных уже установлены, а семи семьям участников войны ордена и медали будут вручены в ближайшее время.

206 медалей и орденов, которые были изъяты из незаконного оборота, некоторое время были похищены у ветеранов Великой Отечественной войны или же были утрачены в разное время. Теперь у семей награжденных появилась возможность вернуть семейные реликвии. Так, 18 февраля ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени будут переданы кемеровским семьям и представителям бойцов Красной Армии Емельяна Щербакова и Николая Горячева. Еще пять государственных наград СССР отправлены родственникам участников Великой Отечественной войны в Свердловскую, Томскую, Омскую область, Алтайский и Ставропольский край.

Как сообщает пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области, подлинность изъятых из нелегальной торговли наград установлена экспертизой, а фамилии их владельцев установлены Центральным архивом Министерства обороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU