2019-02-17T14:51:45+03:00
Происшествия

Человек в черной маске грабит туристов в Шерегеше

Злоумышленник украл у одного из туристов сноуборд
Екатерина РОМАНОВА
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Человек в черной маске грабит туристов в Шерегеше. Фото: из личного архива героя публикации.Человек в черной маске грабит туристов в Шерегеше. Фото: из личного архива героя публикации.
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Отдых на самом популярном в Кузбассе и России горнолыжном курорте Шерегеш может обернуться неприятностями. Так, злоумышленники, пользуясь усталостью от катания и расслабленностью от отдыха туристов крадут их вещи.

Один из гостей после дня, проведенного на горе, решил немного отдохнуть в юрте. Оставив сноуборд на стойке на улице, как поступают все туристы, он зашел в кафе.

- В юрту мы с друзьями зашли около двух часов дня. Незадолго до того, как мы стали собираться, я выходил из кафе – доска стояла на том месте, где ее оставил, - вспоминает подробности случившегося потерпевший Константин Колесников. – Вернулся в юрту, взял вещи, вышел – а доски нет…

Мужчина тут же обратился за помощью в администрацию. Как оказалось, камера наблюдения запечатлела момент похищения сноуборда. Неизвестный в темной одежде и черной маске подошел к стойке, огляделся, взял доску и спокойно ушел. Констатнин Колесников написал заявление о краже в полицию.

- Сказали, что иногда такие кражи случаются. Пообещали, что будут искать. Надеюсь, что шанс найти сноуборд пусть небольшой, но все-таки есть, - поделился надеждами Константин.

К слову, в феврале в Шерегеше случилось два ЧП. Сначала на склоне столкнулись снегоходчик и лыжник. Последнего с открытым переломом и прочими травмами доставили в больницу. А накануне, 16 февраля, на склоне погибла туристка из Бийска. Девушка не справилась с управлением, упала и получила травму шеи и головы. Спасти туристку не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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