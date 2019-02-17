2019-02-17T15:15:02+03:00
Общество

На международном турнире К-9 прокопчанин завоевал Кубок губернатора

С победой бойца поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев вручил Кубок губернатора победителю. Фото: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев вручил Кубок губернатора победителю. Фото: пресс-служба АКО.
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Вечером 16 февраля в Кемерове проходил международный турнир по единоборству К-9 «Сила России». Лучшие представители силовых структур девяти стран мира боролись за звание лучшего.

Бойцы из России, США, Китая и других стран съехались в Кемерово, чтобы побороться за титул чемпиона мира, а также за Кубок губернатора. Бои проходили в спортивном комплексе «Арена»

- Зрелищных и бескомпромиссных боев было много – дрались не просто спортсмены, бились солдаты, для большинства из которых поражение просто неприемлемо, - поделился впечатлениями о турнире Сергей Цивилев.

Титул Чемпиона мира по праву достался Гаджи Омаргаджиеву. А Кубок губернатора – прокопчанину Владиславу Шабалину.

- Порадовал прокопчанин Владислав Шабалин, который на первой минуте боя жестким болевым приемом заставил сдаться соперника из Афганистана! – написал на своей странице в социальных сетях Сергей Цивилев.

Губернатор вручил бойцу награду и пожелал дальнейших успехов.

К слову, суббота была богатой на спортивные события. Так, в городах Кузбасса проходила гонка "Лыжня России". В Кемерове в одной из категорий победила супруга губернатора, Анна Цивилева. А в Новокузнецке некоторым лыжникам пришлось пешком преодолевать один из участков трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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