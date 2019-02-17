Губернатор Кемеровской области проплыл 25 метров в проруби

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-17T15:55:13+03:00

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Сергей Цивилев побывал на тренировке членов клуба закаливания «СнеГири». Губернатор поддержал предстоящие соревнования по криатлону и проплыл 25 метров в проруби.

Видео, на котором глава Кемеровской области идет к проруби и совершает заплыв, разместила на своей странице в Instagram супруга губернатора Анна Цивилева. Она пояснила, что накануне, во время заездов на «Лыжне России», они пообещали приехать на тренировку клуба – и сдержали обещание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/692386" frameborder="0"></iframe> Глава Кемеровской области проплыл 25 метров в проруби..Видео: Instagram Анны Цивилевой.

- Хотим поддержать этих ребят, они делают полезное, правильное дело. И мы готовы оказывать содействие всем энергичным, инициативным, активным людям. Здорово, когда такие люди в Кузбассе есть! – написала в комментариях Анна Цивилева. - Совет по попечительству поддержит клуб «СнеГири» финансово, купим еще одну баню. Народу много, они не помещаются все, тесно.

Первый кузбасский криатлон «Снегориада» стартует 2 марта в 13:00 на озере Красном. Спортсменам предстоит пробежать один километр, пройти один километр лыжной гонки и проплыть 25 метров в проруби. Форма одежды – купальные костюмы. Также допускаются варежки и шапка, носки, для бега – кроссовки. Все участники соревнований получат подарки и смогут согреться в жаркой бане. А болельщиков накормят вкусной кашей и напоят горячим чаем.К участию приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU